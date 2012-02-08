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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 14:16 BJT

〔韩国股市〕创六个月收盘新高,造船股上扬

路透首尔2月8日电---韩国股市周三升破重要心理阻力线切入位2,000点,创六个月收盘新高,受海外流动性充裕的支撑.

造船股上扬,韩国现代重工(009540.KS)涨5.91%,STX Offshore & Shipbuilding067250.KS跳涨6.32%.

综合股价指数.KS11收涨1.12%,报2,003.73点,此前突破2,000点关口,为2011年8月4日以来首次.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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