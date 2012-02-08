马尔代夫新总统宣誓就任

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马累2月8日电(记者 C. Bryson Hull)---马尔代夫前总统纳希德周二辞职，其副手哈桑(Mohamed Waheed Hassan Manik)已宣誓就任总统。
马尔代夫警方周二发动政变，政变警察加入示威者袭击军方总部，并控制国家电视台。在事件发生24小时之後，首都马累的大街小巷周三已恢复平静，人们正常外出上班，孩子们照常上学。
这场政变对前往该国度假的游客鲜有影响。
马尔代夫前总统纳希德周二宣布辞职，稍後从军方监护中恢复自由。他的副手哈桑则在人民议会(People's Majlis)议长的见证下宣誓就任总统。
联合国秘书长潘基文发表声明称，他希望马尔代夫权力移交能和平解决该国政治危机。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。