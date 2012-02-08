《外汇动态》美元/泰铢在30.80处获支撑,一旦跌破则将下看30.67

0611GMT---美元/泰铢THB=TH在30.80处寻获支撑,此处接近该货币对去年7月-今年1月涨势的50%费波纳奇回档位,部分交易商称泰国央行的代理行正在此位附近买进美元.不过交易员称,美元/泰铢料将进一步下跌. "亚洲货币的趋势非常明朗,因此市场现等待机会逢高抛售(美元/泰铢),"驻曼谷的一名交易员称. 一旦突破上述回档技术位,美元/泰铢或将跌向12月低位30.67.其下目标为30.50,约为61.8%的回档技术位. 美元/泰铢目前下跌0.4%,报30.80.(完) --编译 许娜;审校 隋芬