〔中国评等〕未来有调降中国长期本币发行人违约评等的可能性--惠誉

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月8日电---评级机构惠誉周三警告称,未来有调降中国长期本币发行人违约评等(IDR)的可能性,因担忧中国经济放缓可能导致的信贷等问题.
惠誉亚太主权评等主管Andrew Colquhoun在一论坛後向路透做出上述表示的.
他并表示,投资带动中国经济增长,投资的资金来源於规模庞大、资本金水平薄弱的银行系统,但投资的生产效率已降低,其对中国经济放缓所致的信贷问题有担忧.
以上判断延续着惠誉早先的观点.去年4月惠誉将中国长期本币IDR展望从稳定下修至负面,确认中国长期本币IDR为"AA-".[ID:nCN1737943]更早些时候,他们表达了对中国银行业的谨慎态度.[ID:nCN1582753]
同一场合上,惠誉全球主权和超主权机构评级首席运营官Tony Stringer表示,他们预期不会出现欧盟解体,也不认为欧洲会有系统性重要主权国家出现违约.
至于欧洲主权债务危机对中国的影响,Stringer提到,这或降低外储中持有欧元的兴趣.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。