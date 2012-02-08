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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 15:06 BJT

更正:〔表格〕瑞士1月未经季节调整的失业率升至3.4%,但低於市场预估

(更正:内文第二段市场预估1月未经调整失业率应为3.5%,非"3.4%")

路透2月8日电---瑞士联邦经济总局周三公布,瑞士1月未经季节调整的失业率为3.4%,上个月为3.3%.瑞士1月经季节调整的失业率为3.1%,与上个月持平.

市场预估瑞士1月未经调整的失业率为3.5%.

以下为详细数据:

2012年1月 2011年12月 2011年1月

未经季节调整失业率(%) 3.4 3.3 3.8

经季节调整失业率(%) 3.1 3.1 3.5

登记失业人数 134,317 130,662 148,784

职位空缺数 17,471 15,034 17,921 (完)

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--编译 田建华;审校 张明均/王洋

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