更正:〔表格〕瑞士1月未经季节调整的失业率升至3.4%,但低於市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(更正:内文第二段市场预估1月未经调整失业率应为3.5%,非"3.4%")
路透2月8日电---瑞士联邦经济总局周三公布,瑞士1月未经季节调整的失业率为3.4%,上个月为3.3%.瑞士1月经季节调整的失业率为3.1%,与上个月持平.
市场预估瑞士1月未经调整的失业率为3.5%.
以下为详细数据:
2012年1月 2011年12月 2011年1月
未经季节调整失业率(%) 3.4 3.3 3.8
经季节调整失业率(%) 3.1 3.1 3.5
登记失业人数 134,317 130,662 148,784
职位空缺数 17,471 15,034 17,921 (完)
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--编译 田建华;审校 张明均/王洋
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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