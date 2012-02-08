〔日本债市〕公债价格下跌,投资者等待周四的40年期公债标售

* 市场人士腾出空间,以购买标售的较长期限公债 * 10年期公债期货跌破日线一目均衡云区支撑位 * 经常帐盈余收窄是一个长期忧虑 路透东京2月8日电---日本公债价格周三下跌,因部分投资者出脱公债,为本周稍後的40年期公债标售挪出空间. 日本财务省周四将标售4,000亿日圆债券.