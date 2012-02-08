〔中国债市〕人民币利率互换续升,因近期货币政策放松预期明显减弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周三继续上涨.央行在公开市场逐渐恢复操作,近期调降存款准备金率的可能性降低,而降息更是毫无迹象,机构推测远期利率水平或依然偏高,受此影响,IRS也持续走升.
"回购利率和现券收益率都在涨,IRS跟着也在向上走,"上海一银行交易员称."春节前资金很紧张,原来预测央行会下调存款准备金率,结果没有,现在资金宽松了,更不可能下调(存准率)了."
他指出,受到货币政策进一步放松预期减弱的影响,IRS报价本周持续上涨,但由於市场对央行货币政策放松的节奏和力度存有分歧,多空双方博弈造成IRS成交偏于活跃.
中国大型投行--中金公司最新利率周报指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币,这使得存款准备金率近期下调的迫切性降低.[ID:nCN1371362]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.4220/3.5420 3.2008/3.2933 3.2233/3.3200 3.3250/3.4250 3.2775/3.6050
周二 3.4260/3.5400 3.1658/3.2592 3.1417/3.2350 3.2600/3.3533 3.2275/3.5475
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变动 -0.0040/+0.0020 +0.0350/+0.0341 +0.0816/+0.0850 +0.0650/+0.0717 +0.0500/+0.0575
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。