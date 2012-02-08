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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 15:12 BJT

〔东京汇市〕欧元受希腊即将达成债务协议希望提振,日圆下滑

* 欧元兑日圆触及七周高位,兑美元创两个月峰值

* 希腊即将达成债务协议的期望提振欧元

* 欧元面临1.3334附近100日移动均线阻力

* 日圆全线下滑

* 欧元兑日圆续升,受停损买盘带动

路透新加坡2月8日电---欧元兑美元周三触及两个月新高,受希腊相关寄望支撑,认为该国可能很快将同意撙节措施来确保获得第二笔救援资金,避免无序违约.

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