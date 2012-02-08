版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 15:16 BJT

《外汇动态》欧元兑日圆触及七周高位,受海外参与者推动

0646GMT---包括美国账户和模型基金在内的海外市场参与者将欧元兑日圆EURJPY=推至七周高位102.44,此前在1月26日高位102.21上方的停损单遭触发. 日本出口商的买单在102.50处浮现,阻力位在102.87--90日移动均线切入位.交易员表示,欧元的空头回补可能会持续,因股市坚稳的涨势继续提振欧元. 欧元兑日圆的走势助欧元/美元上涨0.2%至1.3280.可在1.3300见到停损单.(完) --编译 王洋;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐