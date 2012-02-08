《外汇动态》欧元兑日圆触及七周高位,受海外参与者推动

0646GMT---包括美国账户和模型基金在内的海外市场参与者将欧元兑日圆EURJPY=推至七周高位102.44,此前在1月26日高位102.21上方的停损单遭触发. 日本出口商的买单在102.50处浮现,阻力位在102.87--90日移动均线切入位.交易员表示,欧元的空头回补可能会持续,因股市坚稳的涨势继续提振欧元. 欧元兑日圆的走势助欧元/美元上涨0.2%至1.3280.可在1.3300见到停损单.(完) --编译 王洋;审校 张明钧