〔国际油市〕布兰特原油持於116美元上方,美国库存大减抵消希腊疑虑(更新版)

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路透新加坡2月8日电---布兰特原油期货周三守在116美元上方,因希腊是否有能力解决债务问题的不确定性与美国原油库存大减的消息相抵销.

美国石油协会(API)公布2月3日止当周原油库意外大幅减少450万桶,与市场预期的增加240万桶大相迳庭.

"市场原本预期库存大增,因许多炼厂预定在2月及3月进行整修,因此该库存数据提振油价."东京三菱商事风险经理Tony Nunan表示.

0721 GMT,近月布兰特原油期货LCOc1小涨0.12美元至每桶116.35美元,连续第七日上涨.