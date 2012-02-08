〔国际油市〕布兰特原油持於116美元上方,美国库存大减抵消希腊疑虑(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透新加坡2月8日电---布兰特原油期货周三守在116美元上方,因希腊是否有能力解决债务问题的不确定性与美国原油库存大减的消息相抵销.
美国石油协会(API)公布2月3日止当周原油库意外大幅减少450万桶,与市场预期的增加240万桶大相迳庭.
"市场原本预期库存大增,因许多炼厂预定在2月及3月进行整修,因此该库存数据提振油价."东京三菱商事风险经理Tony Nunan表示.
0721 GMT,近月布兰特原油期货LCOc1小涨0.12美元至每桶116.35美元,连续第七日上涨.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。