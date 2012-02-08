韩国反对党称将废除与美自贸协定

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月8日电---韩国民主统合党党首韩明淑（Han Myeong-sook）周三称，该党若赢得国会控制权，将废除与美国签署的一项自由贸易协定，除非对该协定进行重新谈判。民主统合党是韩国最大反对党，民调显示该党或将在4月选举中取得骄人成绩。
该自贸协定2007年由时任总统卢武铉政府签署，并在去年11月在目前由执政保守党控制的国会获得通过，将在数周後生效。反对党议员则对该协定持有争议。
经济学家称，韩美670亿美元的年贸易额，将因该协定上涨四分之一。不过执政党和反对党在该协定上存有重大分歧，使国会陷入瘫痪。
韩明淑在一次党会称："由（总统李明博）政府推动的这项自由贸易协定置我们的国家利益于不顾，我们的立场是不能让它生效。"
"协定要生效，必须重新谈判修订不合理条款。否则，我们将在新议会会期中将它废除。"
该协定是1994年北美自贸协定生效後，美国签署的最大贸易协定。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。