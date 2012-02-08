韩国反对党称将废除与美自贸协定

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月8日电---韩国民主统合党党首韩明淑（Han Myeong-sook）周三称，该党若赢得国会控制权，将废除与美国签署的一项自由贸易协定，除非对该协定进行重新谈判。民主统合党是韩国最大反对党，民调显示该党或将在4月选举中取得骄人成绩。

该自贸协定2007年由时任总统卢武铉政府签署，并在去年11月在目前由执政保守党控制的国会获得通过，将在数周後生效。反对党议员则对该协定持有争议。

经济学家称，韩美670亿美元的年贸易额，将因该协定上涨四分之一。不过执政党和反对党在该协定上存有重大分歧，使国会陷入瘫痪。

韩明淑在一次党会称："由（总统李明博）政府推动的这项自由贸易协定置我们的国家利益于不顾，我们的立场是不能让它生效。"

"协定要生效，必须重新谈判修订不合理条款。否则，我们将在新议会会期中将它废除。"

该协定是1994年北美自贸协定生效後，美国签署的最大贸易协定。（完）