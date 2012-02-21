〔背景资料〕中国已签署的双边本币互换协议一览表

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透上海2月21日电---中国央行周二表示,与土耳其中央银行签署了双边本币互换协议.互换规模为100亿元人民币/30亿土耳其里拉,有效期三年,经双方同意可以展期.
包括土耳其在内,自2008年末以来至今,中国已与16个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展.
以下为上述协议的具体内容:
夥伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)
土耳其 100 2012/2/21 3
马来西亚 1,800 2012/2/8 3
阿联酋 350 2012/1/17 3
巴基斯坦 100 2011/12/23 3
泰国 700 2011/12/22 3
香港 4,000 2011/11/22 3
韩国 3,600 2011/10/26 3
哈萨克斯坦 70 2011/6/13 3
蒙古国 50 2011/5/6 3
乌兹别克斯坦 7 2011/4/19 3
新西兰 250 2011/4/18 3
新加坡 1,500 2010/7/23 3
冰岛 35 2010/6/9 3
阿根廷 700 2009/4/2 3
印尼 1,000 2009/3/23 3
白俄罗斯 200 2009/3/11 3
--------------------------------------------------------
合计 14,462 (完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选