《即时观点》德国12月出口环比急减4.3%,降幅超预期且为近三年之最

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透柏林2月8日电---周三公布的数据显示,德国12月出口创下近三年来最大降幅,表明债务危机之下这一欧洲最大经济体正趋於疲软.
德国联邦统计局数据显示,12月经季节调整的出口较前月下滑4.3%,为2009年1月以来最大降幅.路透调查预估中值为仅下降1.0%.
12月贸易顺差缩窄至139亿欧元,11月修正後为顺差149亿.路透调查预估为缩窄至140亿.
12月进口意外下降3.9%,预估为增加0.6%.
以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):
11年12月 11年11月 10年12月
贸易收支(经季节调整) 13.9 14.9 14.0
出口 86.7 90.6 82.8
出口变动(较上月,%) -4.3 +2.6 -1.1
进口 72.8 75.7 68.8
进口变动(较上月,%) -3.9 -0.2 -2.6
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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