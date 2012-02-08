《即时观点》德国12月出口环比急减4.3%,降幅超预期且为近三年之最

路透柏林2月8日电---周三公布的数据显示,德国12月出口创下近三年来最大降幅,表明债务危机之下这一欧洲最大经济体正趋於疲软.

德国联邦统计局数据显示,12月经季节调整的出口较前月下滑4.3%,为2009年1月以来最大降幅.路透调查预估中值为仅下降1.0%.

12月贸易顺差缩窄至139亿欧元,11月修正後为顺差149亿.路透调查预估为缩窄至140亿.

12月进口意外下降3.9%,预估为增加0.6%.

以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):

11年12月 11年11月 10年12月

贸易收支(经季节调整) 13.9 14.9 14.0

出口 86.7 90.6 82.8

出口变动(较上月,%) -4.3 +2.6 -1.1

进口 72.8 75.7 68.8