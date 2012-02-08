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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 15:41 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜触及一周高位,受希腊新援助协议憧憬提振

路透上海2月8日电---伦敦期铜周三触及逾一周高位,此前曾连续两日下跌.希腊新援助协议近期虽遭拖延,但投资者仍对最终达成协议谨慎乐观.

希腊各政党再次推迟决定是否接受援助所要求的严苛撙节措施[ID:nCN1375550],但市场人士认为协议已接近达成.

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