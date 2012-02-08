版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 15:48 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元位於数周高位

0733GMT---欧元兑美元触及两个月高位1.3288美元,兑日圆升至七周高位102.44日圆,因希腊有望同意实施必要的撙节措施,以确保获得第二轮援助,从而避免无序违约.

风险资产普遍获得提振,澳元/美元涨至六个月新高1.0836美元.

美元承压,兑一篮子货币.DXY跌至两个月低点78.451.(完)

--编译 白云; 审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐