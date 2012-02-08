〔日股业绩〕日产汽车第三季销售畅旺,维持财测不变(更新版)

* 第三季营业利润为1,181亿日圆,市场预估为1,226亿

* 维持2011/12年度营业利率预估在5,100亿日圆

* 在2011年创出最高纪录销量之後,预计将进一步增长

* 未来24个月将在全球推出24款新车或翻新车型

路透横滨2月8日电---日本第二大汽车厂商日产汽车(7201.T)季度营业利润增长3.6%,去年汽车销量创最高纪录.该公司维持全年度财测不变,其财务目标居日本主要汽车厂商之冠.

尽管推出的新车型不多,但日产汽车去年全球汽车销量增长14%至467万辆.其董事长暨执行长戈恩认为,大型汽车厂商必须达到一定的规模,才有能力投资於未来的技术.

日产汽车10-12月当季营业利润为1,181亿日圆(15.4亿美元),略低於路透访问的10名分析师平均预估的1,226亿日圆.日产汽车财报采用日本会计标准,来自中国的获利计入到营业利润之中.