〔日股业绩〕日产汽车第三季销售畅旺,维持财测不变(更新版)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 第三季营业利润为1,181亿日圆,市场预估为1,226亿
* 维持2011/12年度营业利率预估在5,100亿日圆
* 在2011年创出最高纪录销量之後,预计将进一步增长
* 未来24个月将在全球推出24款新车或翻新车型
路透横滨2月8日电---日本第二大汽车厂商日产汽车(7201.T)季度营业利润增长3.6%,去年汽车销量创最高纪录.该公司维持全年度财测不变,其财务目标居日本主要汽车厂商之冠.
尽管推出的新车型不多,但日产汽车去年全球汽车销量增长14%至467万辆.其董事长暨执行长戈恩认为,大型汽车厂商必须达到一定的规模,才有能力投资於未来的技术.
日产汽车10-12月当季营业利润为1,181亿日圆(15.4亿美元),略低於路透访问的10名分析师平均预估的1,226亿日圆.日产汽车财报采用日本会计标准,来自中国的获利计入到营业利润之中.
第三季净利润增长3.2%至826.7亿日圆.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选