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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 16:30 BJT

《外汇动态》欧元/美元或会得到亚洲国家央行的买盘支持

0748GMT--欧元兑美元EUR=的轧空走势正在助涨风险偏好,期间几家亚洲央行入市缓解美元兑本币的跌势.

这可能是美元购买/外汇储备,以及欧元需求的再平衡过程.

最初亚洲国家央行将寻找优於当前水准(1.3270)的汇价.在欧元兑美元回撤向之前交投区间高位1.3220-40的过程中,很可能会吸引来主权买盘.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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