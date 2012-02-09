《即时观点10》中国1月CPI同比涨4.5%超预期,下月料现明显回落

路透北京2月9日电---中国国家统计局周四公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.

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主要数据:

--1月CPI同比上涨4.5%(路透调查中值为4.1%),去年12月为升4.1%

--1月PPI同比上涨0.7%(路透调查中值为0.8%),去年12月为升1.7%

--1月CPI环比上涨1.5%(路透调查中值为1.0%)

--1月CPI中的食品价格同比上涨10.5%,非食品价格同比上涨1.8%

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以下为市场人士的评论:

--新加坡华侨银行经济学家 谢东明:

CPI有些出乎意料,不过PPI基本符合预期.我们注意到1月食品价格大幅上涨,这主要受春节因素影响.计入食品价格涨幅,我们推测CPI环比涨幅应在1%左右,但官方数据显示环比上升1.5%,显示非食品价格加上食品价格的上涨可能仍会困扰中国监管层.

我们认为PPI已经不再值得操心,未来几个月受翘尾因素减弱影响,预计PPI还会进一步下降.总体而言,我们认为意外强於预期的通胀数据,应该能够解释中国为什麽会对放松调控政策保持谨慎态度.这同时也意味着中国近期大幅放松调控政策的空间有限.

--上投摩根观点：

2012年1月份CPI同比上升4.5%,远超此前市场4.0%的一致预期.从分类数据看,CPI几大分类数据无论同比和环比都出现了上涨.可以说,食品价格贡献了新增涨价因素的90%,其中基本是由猪肉和鲜菜的价格上涨所贡献.同时,2012年春节在1月份,所以节日因素是这次CPI同比数据出现反弹的重要原因.

我们依旧认为,短期内对於国家调控政策的放松不要给予太高期望,未来股市震荡的概率较大.

--湘财证券宏观经济研究员 陈乐天:

1月份CPI远超出我们预期及路透调查中值(4.1%),而PPI基本符合我们及路透调查中值(0.8%).1月份CPI超出4%,一方面在於翘尾因素,一方面在於节日因素导致价格环比较大幅度上涨;但CPI超出预期,虽然在於食品价格上涨较快,但更值得关注的是非食品价格.

虽然家庭设备、交通通讯及娱乐教育消费价格的环比上涨可以认为是节日因素,但在全国房地产价格向下以及1月份传统租房淡季下,居住类价格环比上涨0.2%,扭转去年11月份以来的向下态势,意味目前的房价调控形势仍然比较严峻.

1月份PPI环比下降0.1%,下降速度连续两个月放缓,意味工业品价格水平可能将逐渐到达底部.但受制於去年的较高水平,2012年PPI同比增速仍可能维持在低位.整体来看,1月份CPI出现较大幅度反弹,虽然改变不了後续几月的下滑态势,但将为全年物价调控增加很多不确定因素.

--法国兴业银行驻香港经济学家 WEI YAO:

食品价格再次出人意料上涨,部分是由於中国新年的因素,但我认为,这并不是CPI回升的全部解释.

这反映出,由於消费需求愈发强劲,目前仍存在一定的通胀压力.不过,PPI的走势则令人欣慰.

CPI数据回升削减了目前货币政策进一步放松的空间.我们认为,3月份前将不会下调存款准备金率.

--澳新银行驻上海经济学家 HAO ZHOU:

CPI高於预期.我们依然认为这是受到农历新年假期的影响,需要一并观察1月和2月的数据,才能真正评定出当前的通胀情况.

这一数据可能将令中国延缓下调存款准备金率,实际上,目前下调存准的机率已更低了.通胀压力依然存在,尤其是自中国上调成品油价之後.这仍值得关注.

--Forecast Pte驻新加坡经济学家 CONNIE TSE:

中国1月通胀率是受到假日季里食品价格上涨推动.CPI数据回升应该会帮助消除近期或将大幅下调存款准备金率或降息的猜测.

--中国国家信息中心高级经济师祁京梅:

1月份的物价涨幅虽然比去年12月高,主要是翘尾因素和春节以及气候因素导致蔬菜价格上涨所致,而新涨价因素影响只有约1.5个百分点.

随着翘尾因素减弱,预计2月份的影响只有1.8个百分点,加之去年春节在2月,2月份的CPI涨幅预计会回落到4%以下,自高位回落的趋势还是比较明显的.

不过,由於近期国际政治环境动荡,以及欧美等可能继续采取量化宽松政策,输入性通胀压力仍大,同时影响国内物价上涨的中长期因素仍在,包括劳动力成本上涨,土地资源要素价格上涨,以及国家继续提高农产品收购价和增加农民收入等,都会推高农产品价格,直接影响到CPI.因此从政策面看对抑制物价上涨不敢放松.但考虑到目前小微企业的困难,以及资金面的压力,仍有下调存准的必要性.

--国泰君安宏观分析师 汪进:

CPI涨幅高於预期,主要受春节因素影响,食品价格上涨超预期是主要原因.PPI符合我们前期的判断.

对未来走势,我们认为CPI涨幅回落趋势不会有太大改变,2月可能会降至4%左右.

货币政策调整不会根据一个月的数据,可能还是会观察一下後面包括2月在内的情况,货币维持现有局面不会有太大改变.

--银河证券宏观经济分析师 许冬石:

1月PPI基本符合预期,CPI涨幅超出预期,主要是受春节因素影响,食品价格涨幅超出预期,春节出行等亦使非食品价格有所上涨.主要还是受季节性上涨因素导致,接下来通胀总体趋势预计还是往下走,2月涨幅将有所回落.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

1月CPI涨幅超出市场预期,春节因素是CPI环比上涨的主要动力.食品价格价格环比上涨4.2%,非食品价格0.2%,春节消费显着拉动基础农产品及工业消费品价格上涨,1月份的寒冷天气也是推动鲜蔬价格上涨的重要原因,随着春节因素影响消退及天气逐渐转暖,预计2月份CPI将回落3.5%以下.

从PPI情况看,企业仍面临去库存压力,货币信贷维持现有调控节奏下,企业流动性依然偏紧,企业产成品降价去库存以缓解流动性.内外需疲弱,短期投资增速仍面临回落压力.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

1月CPI涨幅还是挺高的,超出预期,这主要还是受到假日因素影响.今年CPI肯定还是呈回落趋势的,不过回落速度要比预期慢一些,我们预计2月份CPI涨幅在4%上下,全年在3.5%左右的水平.

货币政策方面,我们认为一季度还是会调一次存款准备金率,时间窗口可能在2月底3月初.

--华创证券宏观经济分析师 杨现领:

第一,CPI上涨的推动力是春节因素导致的食品环比大幅上涨,我们的预测是4.2,同样也比实际值低了;第二,值得注意的是核心CPI环比偏高,这是宏观经济软着陆的预警之一,经济的运行情况远比市场预期的要好;第三,本轮通胀周期的低谷可能会延长至年中之後,比市场预期的要晚.

PPI则符合预期.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

从1月份的PPI数据来看,1月的CPI较高明显是受季节性因素的影响,而不是趋势性的反弹.预计2月的CPI将回落到4%或以下.

2月份的PPI伴随近几周国际大宗商品价格的回升和国内成品油价格的上调,会有低水平的增长,但相信不会对CPI的回升有明显的推动作用.我们认为通胀并不会卷土重来.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽: