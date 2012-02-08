《外汇动态》DNT与100日移动均线水准成为欧元兑美元走势关键

0803 GMT--欧元兑美元EUR=交易员处於做空状态,因此十分担心欧元出现突破性走势,刷新年内高点.他们一直是在依靠一系列障碍位,来压制空头回补的速度.

峰值预期目前主要集中在1.3300与1.3325的双边碰触失效期权(DNT).若有进一步恐慌性涨势,很可能是以100日移动均线切入位1.3332为支点展开.

日线图云区底部1.3095昨日提供了强力支撑,因此成为此波涨势的支撑重点.买家起初的着眼点会高至1.3220-40,这是过去两周的前次区间高点.鉴於欧元做空的深度,逢低买入似乎是明智策略.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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