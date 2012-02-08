《外汇动态》DNT与100日移动均线水准成为欧元兑美元走势关键

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
0803 GMT--欧元兑美元EUR=交易员处於做空状态,因此十分担心欧元出现突破性走势,刷新年内高点.他们一直是在依靠一系列障碍位,来压制空头回补的速度.
峰值预期目前主要集中在1.3300与1.3325的双边碰触失效期权(DNT).若有进一步恐慌性涨势,很可能是以100日移动均线切入位1.3332为支点展开.
日线图云区底部1.3095昨日提供了强力支撑,因此成为此波涨势的支撑重点.买家起初的着眼点会高至1.3220-40,这是过去两周的前次区间高点.鉴於欧元做空的深度,逢低买入似乎是明智策略.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选