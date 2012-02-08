〔中国钢铁〕1月下旬粗钢预估日产量达167.3万吨,环比增0.23%--中钢协

路透北京2月8日电---中国钢铁工业协会最新旬报称,1月下旬全国粗钢日产量预估为167.3万吨,环比增加0.23%.分析师称,业界对3-4月传统消费旺季有较好预期,使得1月下旬粗钢日产量有所回升.

中国联合钢铁网援引旬报数据显示,1月粗钢日产量环比下降0.18%至167.98万吨.而1月下旬中钢协旗下重点企业粗钢日产量为149.5万吨,环比增1.35%.

分析师称,1月粗钢日产量数据略低於预期,因为从唐山一带民营钢厂开工情况来推断,整个1月粗钢产量应该不低於170万吨.

中国联合钢铁网分析师胡艳平称,尽管1月份市场行情持续低迷,一定程度上制约整体钢厂开工率.不过从采购周期来看,2011年年末所采购的相对低价原材料进入使用阶段,再加上钢厂订货价格有所上调,且对3-4月传统旺季有较好预期,使得1月下旬粗钢日产量有所回升.

以下是自2011年10月以来的粗钢旬日产量(百万吨):

时间 日产量 环比(%)

2012年

1月 21-31 1.673 0.23

1月 11-20 1.669 -1.3

1月 1-10 1.691 3.9

2011年

12月 21-31 1.626 -2.4

12月 11-20 1.666 -0.4

12月 1-10 1.674 -0.7

11月 20-30 1.685 1.3

11月 11-20 1.664 0.0

11月 1-11 1.664 -3.1

10月 21-31 1.717 -4.6

10月 11-20 1.799 -2.0

10月 1-10 1.836 -4.8

来源:中国钢铁工业协会数据

中国钢铁工业协会数据显示,1月中旬中国粗钢预估日产量料达166.9万吨,旬环比下降1.3%,处於近两年来较低水平. [ID:nCN1368836]

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