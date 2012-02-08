〔中国钢铁〕1月下旬粗钢预估日产量达167.3万吨,环比增0.23%--中钢协

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月8日电---中国钢铁工业协会最新旬报称,1月下旬全国粗钢日产量预估为167.3万吨,环比增加0.23%.分析师称,业界对3-4月传统消费旺季有较好预期,使得1月下旬粗钢日产量有所回升.
中国联合钢铁网援引旬报数据显示,1月粗钢日产量环比下降0.18%至167.98万吨.而1月下旬中钢协旗下重点企业粗钢日产量为149.5万吨,环比增1.35%.
分析师称,1月粗钢日产量数据略低於预期,因为从唐山一带民营钢厂开工情况来推断,整个1月粗钢产量应该不低於170万吨.
中国联合钢铁网分析师胡艳平称,尽管1月份市场行情持续低迷,一定程度上制约整体钢厂开工率.不过从采购周期来看,2011年年末所采购的相对低价原材料进入使用阶段,再加上钢厂订货价格有所上调,且对3-4月传统旺季有较好预期,使得1月下旬粗钢日产量有所回升.
以下是自2011年10月以来的粗钢旬日产量(百万吨):
时间 日产量 环比(%)
2012年
1月 21-31 1.673 0.23
1月 11-20 1.669 -1.3
1月 1-10 1.691 3.9
2011年
12月 21-31 1.626 -2.4
12月 11-20 1.666 -0.4
12月 1-10 1.674 -0.7
11月 20-30 1.685 1.3
11月 11-20 1.664 0.0
11月 1-11 1.664 -3.1
10月 21-31 1.717 -4.6
10月 11-20 1.799 -2.0
10月 1-10 1.836 -4.8
来源:中国钢铁工业协会数据
中国钢铁工业协会数据显示,1月中旬中国粗钢预估日产量料达166.9万吨,旬环比下降1.3%,处於近两年来较低水平. [ID:nCN1368836]
中国工业和信息化部总工程师朱宏任称,2012年钢铁工业将面临更加严峻的考验,需求减弱使得供需矛盾更加突出,且铁矿石等原料价格高启将继续挤压钢铁业利润.[ID:nCN1373514](完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。