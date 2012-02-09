《全球投资分析》风险意愿抬头然长期威胁犹在,维持弹性策略方为上策

记者 Mike Dolan 编译 王洋/兰秀娟/蔡美珍

路透伦敦2月8日电---如果长熊思维(perma-bears)和长牛思维(perma-bulls)们对全球投资长期前景都打错算盘的话,或许需要用一个更为灵活的策略来应对2012年的市况,攻守兼并的策略可能比较合适.

尽管面临巨大的宏观经济风险和债务危机的负面影响,但在各国央行史无前例的注资措施和依旧强劲的民间商业周期的支持下,今年市场还是取得了耀眼的涨势.

不过这两股相对的势力或许仍会顽固拉扯着,意味我们很难对此波涨势保持坚定的信心,就如同去年秋季我们看待当时的市场恐慌那样.再回到动物的比喻,市场的羊群至少应该要谨慎行事.

"死忠多头可以坐下来稍事休息--至少在情势完全改变前是如此,"ING首席国际分析师Rob Carnell说,并警告称,要对今年从股市到新兴市场等风险资产涨势会持续的臆测持审慎态度.

怀疑情绪在蔓延.

在一篇题为"似曾相识"的报告中,汇丰全球分析师Karen Ward表示,在家庭实质收入开始增加之前,西方国家的经济不会持续复苏.家庭实际收入陷入停滞已长达五年,使得偿还债务更加困难.

而且如2011年一样,欧美国家的政治僵局和政策僵局,基本上仍未解决.

"无疑全球经济出现了一些复苏的苗头.不过我们也清楚地意识到,过去也曾出现过类似的情形,去年年初就有过狂热的乐观情绪."

**牛市、熊市、羊市、还是狼市?**

因此如果把去年大起大落走势,甚至是数次小规模的震荡行情重演,作为2012年的模板,现在是否是以战术投资见长的"狼群"进场的好时机?

在过去六个月中刻意采行反直觉策略会十分奏效,强化部分基金青睐的反向操作,在波动加剧时进行风险交易,反之依然.

例如,若在去年12月欧元区最恐慌的时刻,买入收益率(殖利率)高於7%的10年期意大利公债,迄今为止回报率将超出11%.

若在有关美国经济再次衰退甚至陷入萧条的传言甚嚣尘上之际,於去年10月买入美股,可获得逾20%的回报率,反而将标准普尔500指数置入技术性"牛市"领域.

但美国失业率仍逾8%,且政府债务相当於国内生产总值(GDP)的110%以上,美国经济是否真的已完全重返持续复苏的轨道上?

复杂的欧元区危机真的解决了吗?意大利债务可持续性得以确保了吗?

二者的合理答案是"或许没有".

希腊及葡萄牙公债1月持续承压,而10年期美国公债收益率处於2%下方,显示市场不全然是盲目乐观的.

诚然,美国经济在冬季亮丽反弹,而中国经济则温和放缓,都是很有意义的.欧洲央行近5,000亿欧元三年期低息银行贷款,在暂时舒缓当前欧元区银行业及主权债务危机对全球造成的威胁上,发挥了决定性的作用.

此外,欧洲央行还计划於2月29日可能再次挹注同样规模的流动性.这意味着多数人预计这一因素的利好效应将持续到2月29日,甚至可能会延续到本季结束.

霸菱资产管理旗下全球多元资产集团的资产配置部门主管Percival Stanion表示,他的基金现在处於追逐风险状态,是一年多以来首见,而且加重布局对景气循环敏感的新兴市场股市、能源股、工业股及金融股,降低现金、澳洲公债及防御板块.

但他表示,这个改变全是为了利用市场悲观气氛及仓位偏激过度的机会.

"尽管如此,我们并不认为即将进入一个新的多头市场.这是一个技巧性动作,或许只会持续几个月,但我们预期在这段时间市场将有一波急速上行,"Stanion称.

然後呢?

"这有可能是今年取得大量报酬的少数机会之一,因为中长期的威胁并未远离,在2012年下半年时,我们很可能又要重回守势,"Stanion称.

**乐昏头**

大环境似乎有利於对冲基金或是更主流的"绝对报酬"基金.

虽然市场上涨让这些基金今年以来状况还不错,但他们去年表现很惨,因为市场缺乏动能及明确趋势,让许多策略无法发挥.

不过那种环境正是投资人很可能将要必须习惯的--必须留心避开降低杠杆及欧美社会老化的强力逆风,同时又要及时抓住货币当局三不五时释出的利多.

知名全球债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)认为,关键或许在於紧急流动性挹注究竟有多少真正进入经济体系,而不光是囤积在央行存款,或是放在公债避险.

"因此投资人在2012年绝对不能因为今年许多国家央行可能推出大量通货再膨胀的努力而乐昏头.政策行动的效力也必须予以考量,"PIMCO向客户表示.

那麽,是要扮演牛、熊、羊、还是狼呢?在这种前所未见的风险情境下,或许不要死抱着任何一个角色才比较聪明.(完)