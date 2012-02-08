〔法国经济〕2011年政府预算赤字降至908亿欧元

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透巴黎2月8日电---法国预算部周三表示,2011年政府预算赤字降至908亿欧元,之前一年为1,488亿欧元,确认近期政府部门给出的预估.
实际数字比预估值低45亿欧元,表明法国应该充分实现去年的整体赤字目标--相当於GDP的5.7%.
法国总统萨科奇近期表示,去年公共赤字可能已最低降至相当於GDP的5.3%.(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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