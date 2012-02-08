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债券 | 2012年 2月 8日 星期三 16:30 BJT

〔法国经济〕2011年政府预算赤字降至908亿欧元

路透巴黎2月8日电---法国预算部周三表示,2011年政府预算赤字降至908亿欧元,之前一年为1,488亿欧元,确认近期政府部门给出的预估.

实际数字比预估值低45亿欧元,表明法国应该充分实现去年的整体赤字目标--相当於GDP的5.7%.

法国总统萨科奇近期表示,去年公共赤字可能已最低降至相当於GDP的5.3%.(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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