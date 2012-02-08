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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 16:17 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶创四个月高位,受油价上涨且供应下降忧虑支撑

路透曼谷2月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三升高2.4%至四个月高位.交易商称因油价上涨且市场担心供应下降,但升幅受部分获利了结盘所限.

TOCOM指标7月期胶<0#2JRU:>升6.8日圆,结算价报每公斤325.9日圆.

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