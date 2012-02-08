〔欧元债市〕意大利和西班牙公债收益率下滑,受希腊相关乐观人气影响

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦2月8日电---意大利和西班牙政府公债收益率(殖利率)周三下滑,较德债收益率之差缩窄,因市场乐观憧憬,希腊政界最终将就获得新金援所需实施的改革达成一致.
意大利/德国10年期公债收益率下滑15个基点至351个基点,为去年10月以来最窄水准.
西班牙/德国10年期公债收益率之差缩窄5个基点至308个基点,亦为去年10月以来最窄水准.
德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率升破2%,日内上扬4.5个基点.(完)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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