〔欧元债市〕意大利和西班牙公债收益率下滑,受希腊相关乐观人气影响

路透伦敦2月8日电---意大利和西班牙政府公债收益率(殖利率)周三下滑,较德债收益率之差缩窄,因市场乐观憧憬,希腊政界最终将就获得新金援所需实施的改革达成一致.

意大利/德国10年期公债收益率下滑15个基点至351个基点,为去年10月以来最窄水准.

西班牙/德国10年期公债收益率之差缩窄5个基点至308个基点,亦为去年10月以来最窄水准.

德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率升破2%,日内上扬4.5个基点.(完)

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