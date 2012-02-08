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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 16:35 BJT

〔标题新闻〕世行旗下的国际金融公司(IFC)和新加坡GIC拟共建一支全球基础设施基金--IFC官员

注:新加坡政府投资公司(GIC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D852S]

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