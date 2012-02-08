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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 16:52 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元和日圆均涨至数周高位

路透伦敦2月8日电---欧元兑美元和日圆周三涨至数周高位,因市场寄望希腊将同意采取作为获得新援助条件的撙节措施,提振人气,迫使投机者削减欧元空仓.

欧元/美元EUR=涨至八周高位1.3289美元.

欧元/日圆涨至七周高位102.449日圆.(完)

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