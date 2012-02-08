《中国新债》招商银行拟近期发行200亿元金融债,支持小微企业贷款--消息

路透北京2月8日电---两位消息人士周三透露,中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)拟近期簿记发行200亿元人民币金融债.

上述消息人士并透露,该期金融债招商银行拟发行两个品种,包括5年期固息品种,以及5年期浮息品种(一年期定存利率基准).

"预计2月底3月初发行."其中一位消息人士称.

消息人士称,本期债券的主承销商包括中金公司和中信证券(6030.HK)(600030.SS),债券的主体评级和债项评级均为AAA.

招商银行1月18日曾公告称,公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过200亿元人民币金融债,所募集资金将全部用於发放小微企业贷款.但没有发行日期和债券年期等细节.[ID:nCN1343998]

银监会於去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830]

招商银行A股周三收盘报12.99元人民币,过去一个月上涨6.17%.(完)