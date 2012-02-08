〔中国债市〕现券收益率全线走高,政策预期生变机构获利盘纷纷涌出

路透上海2月8日电---中国银行间债市周三现券收益率全线走高,经济预期转好加之央行未如预期般下调存准率,令货币政策预期渐生变,机构获利盘纷纷涌出,债市短期或已步入弱势格局.

交易员指出,中长券延续了近期的偏弱走势,此外因今日招标的一年国债中标利率明显偏高,此前相对强势的短券遭遇沉重抛压,收益率出现补跌,且降幅居前.

"今天(收益率)可是涨了不少呢,3-4个(基)点吧,一年国债尤其多,有十几个点了,"上海一银行交易员称.

他并表示,除了短期国债外,一年左右的央票及短融等近期比较受欢迎的券种亦抛盘不少,收益率均有所上行.

财政部上午招标的一年期国债中标利率为2.87%,远高於此前2.80%的市场预测均值.业内人士认为,近日二级市场上利率债收益率涨势正劲,削弱机构的投标热情,因此新债中标利率跳涨亦属情理之中.[ID:nCN1376202]

上述交易员还指出,近期公布的一些宏观数据显示经济情况并不悲观,这也令市场对政策走向的判断愈发谨慎,"外资行先开始砸,後来中资行的交易盘也跟着抛,之前盈利都不少,现在都开始往外跑了."

剩余期限约0.929年的国债120001券最新成交对应收益率CN120001=CFXS为2.95%,较上日尾盘的2.80%大涨15个基点(bp).

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.7746 3.7167

上日 2.7794 3.5005

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4859/3.4190

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8116/2.7546

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6041/3.5401 (完)

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--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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