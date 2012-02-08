《外汇动态》日圆交叉盘空头回补操作支撑美元/日圆

0824 GMT--风险偏好上升所引发的日圆交叉盘空头回补,继续支撑美元兑日圆JPY=.不过日本以外的美元/日圆交易商仍在做空美元.日本交易商正开始转为做多.

出口商在77.20-30处挂出卖单.55日移动均线在77.30,该水准上方有停止单.日线一目均衡云区在77.27-77.43.云区上方有大规模停止单.

下档方面,进口商买单位於76.80-85(21日移动均线在76.83).目前大型买单出现在76.50之前,技术停止位在该水准稍下方.(完)

--编译 王洋;审校 白云

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