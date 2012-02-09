《中国债券市场每日交易备忘》--2月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国重庆粮食集团1亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级 AA-),招商银行主承销 云南世博旅游集团3.3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国开行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债120204,基本利差0.45% 汕头港务集团2.5亿元一年期短融041161003,票面利率7.20% 江苏悦达集团10亿元一年期短融041161004,票面利率5.19% 长江电力( 600900.SS )40亿元一年期短融041254005.票面利率4.68% 中粮集团40亿元一年期短融041253005,票面利率4.68% 广州汽车集团4亿元一年期短融041254006,票面利率4.68% 广西铁路投资集团8亿元五年期中票1282022,票面利率5.39% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行200亿元五年期固息金融债120205,票面利率3.80% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120206,基本利差0.77% 浙江省兴合集团6亿元五年期中票 北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融041262004,票面利率6.23% 中国五矿集团30亿元一年期短融041261005,票面利率4.68% 太原重工( 600169.SS )5亿元五年期中票1282024,票面利率6.43% 江苏省南京化学工业园1.71亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 重庆水利投资集团15亿元七年期固息债098004付息,票面利率5.92% 绍兴水务集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098006付息,票面利率5.78% 龙源电力( 0916.HK )16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080024付息,票面利率4.52% 黄山市城建投资集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080025付息,票面利率7.08% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家信息中心周四发布报告称,预计一季度中国GDP(国内生产总值)增长8.5%左右,CPI 上涨约3.5%;建议宏观经济政策在"稳中求进"总基调的指导下,针对经济领域存在突出问题,适时 适度进行预调微调.[ID:nCN1378276] --21世纪经济报导记者获悉,国家发改委投资司会议确定,2012年中央预算内投资数字比去年 增加200亿元左右,增加部分将主要用於保障性住房建设. 国家统计局2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩/边竞