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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 08:53 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国重庆粮食集团1亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级 AA-),招商银行主承销
  云南世博旅游集团3.3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
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  二、新债上市:  

  国开行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债120204,基本利差0.45%
  汕头港务集团2.5亿元一年期短融041161003,票面利率7.20%
  江苏悦达集团10亿元一年期短融041161004,票面利率5.19%
  长江电力(600900.SS)40亿元一年期短融041254005.票面利率4.68%
  中粮集团40亿元一年期短融041253005,票面利率4.68%
  广州汽车集团4亿元一年期短融041254006,票面利率4.68%
  广西铁路投资集团8亿元五年期中票1282022,票面利率5.39%
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  三、缴款:

  国家开发银行200亿元五年期固息金融债120205,票面利率3.80%
  国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120206,基本利差0.77%
  浙江省兴合集团6亿元五年期中票
  北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融041262004,票面利率6.23%
  中国五矿集团30亿元一年期短融041261005,票面利率4.68%
  太原重工(600169.SS)5亿元五年期中票1282024,票面利率6.43%
  江苏省南京化学工业园1.71亿元三年期集合票据
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  四、还本付息:
  
  重庆水利投资集团15亿元七年期固息债098004付息,票面利率5.92%
  绍兴水务集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098006付息,票面利率5.78%
  龙源电力(0916.HK)16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080024付息,票面利率4.52%
  黄山市城建投资集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080025付息,票面利率7.08%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家信息中心周四发布报告称,预计一季度中国GDP(国内生产总值)增长8.5%左右,CPI
上涨约3.5%;建议宏观经济政策在"稳中求进"总基调的指导下,针对经济领域存在突出问题,适时
适度进行预调微调.[ID:nCN1378276]
  --21世纪经济报导记者获悉,国家发改委投资司会议确定,2012年中央预算内投资数字比去年
增加200亿元左右,增加部分将主要用於保障性住房建设.

  国家统计局2/10公布1月进出口贸易数据  
            2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕; 审校 曹巍浩/边竞

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