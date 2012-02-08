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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 17:02 BJT

〔新债招标〕五矿集团30亿元一年期短融票面利率4.68%--路透数据

路透上海2月8日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国五矿集团公司[CHMIN.UL]周三簿记建档发行的30亿元
人民币一年期短期融资券,票面利率确定为4.68%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率     承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 五矿集团     50        30       12    2/8簿记建档   光大银行     AAA       2/9        2/10
 =============================================================================================(完)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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