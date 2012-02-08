〔香港个股〕新华电视将加快向商业电视台转型,争取五年实现广告收入--高管

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月8日电---中国国家通讯社--新华社旗下中国新华电视控股有限公司(CNC)(8356.HK)称,希望能够更快转型为商业电视台,并争取五年实现较大的广告收入;且未来不排除将回中国大陆播出落地.
新华社旗下海外电视业务中的亚太台运营公司於去年9月启动与香港上市公司进业控股的资产重组,并於12月完成全部交易.香港中国新华新闻电视网成为进业控股的第一大股东,且从本月8日起,公司正式更名为中国新华电视,股号则保持不变.
公司董事会主席吴锦才周三在公司更名新闻发布会上表示,尽管目前公司还没有开展广告业务,但通过借壳上市後,将加快向商业电视台转型,争取五年实现较大的广告收入.
不过他并未提供具体的收入数据.
公司另一高管李鋈麟对路透表示,目前中国新华电视已经在与中国大型国有企业洽谈广告合作,且预计年内将陆续签订相关协议.
中国大型券商--申银万国此前发布报告预计,未来CNC的收入将会以广告收入的形式快速增长,且有望达到凤凰卫视(2008.HK)资讯台一半的广告规模.2010年凤凰卫视资讯台的广告收入为3.21亿港币.
在提及公司未来的发展计划时,吴锦才称,希望未来能够尽快回国实现整频道落地,但目前尚未向有关部门提出正式申请,不过未来将考虑通过网络电视,手机电视或由新华电视通讯社提供成品节目等方式回归.
当被问及未来公司是否有融资或回归国内上市的计划时,吴锦才谢绝透露相关内容.
中国新华电视周三涨0.76%,收报1.33港元,表现逊於大市恒生指数.HSI的收高1.54%;过去三个月该股累计涨幅38.9%.
中国新华电视的中文台、英语台分别於去年1月1日和7月1日正式上星播出,已进入了美国、英国及港澳等近60个国家和地区的有线和无线数字电视等播出系统.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。