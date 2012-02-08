〔香港个股〕新华电视将加快向商业电视台转型,争取五年实现广告收入--高管

路透北京2月8日电---中国国家通讯社--新华社旗下中国新华电视控股有限公司(CNC)(8356.HK)称,希望能够更快转型为商业电视台,并争取五年实现较大的广告收入;且未来不排除将回中国大陆播出落地.

新华社旗下海外电视业务中的亚太台运营公司於去年9月启动与香港上市公司进业控股的资产重组,并於12月完成全部交易.香港中国新华新闻电视网成为进业控股的第一大股东,且从本月8日起,公司正式更名为中国新华电视,股号则保持不变.

公司董事会主席吴锦才周三在公司更名新闻发布会上表示,尽管目前公司还没有开展广告业务,但通过借壳上市後,将加快向商业电视台转型,争取五年实现较大的广告收入.

不过他并未提供具体的收入数据.

公司另一高管李鋈麟对路透表示,目前中国新华电视已经在与中国大型国有企业洽谈广告合作,且预计年内将陆续签订相关协议.

中国大型券商--申银万国此前发布报告预计,未来CNC的收入将会以广告收入的形式快速增长,且有望达到凤凰卫视(2008.HK)资讯台一半的广告规模.2010年凤凰卫视资讯台的广告收入为3.21亿港币.

在提及公司未来的发展计划时,吴锦才称,希望未来能够尽快回国实现整频道落地,但目前尚未向有关部门提出正式申请,不过未来将考虑通过网络电视,手机电视或由新华电视通讯社提供成品节目等方式回归.

当被问及未来公司是否有融资或回归国内上市的计划时,吴锦才谢绝透露相关内容.

中国新华电视周三涨0.76%,收报1.33港元,表现逊於大市恒生指数.HSI的收高1.54%;过去三个月该股累计涨幅38.9%.

中国新华电视的中文台、英语台分别於去年1月1日和7月1日正式上星播出,已进入了美国、英国及港澳等近60个国家和地区的有线和无线数字电视等播出系统.(完)