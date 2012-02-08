俄罗斯仍支持叙利亚总统阿萨德

路透莫斯科2月8日电---俄罗斯坚持反对西方和阿拉伯国家施压敦促叙利亚总统阿萨德下台，该国外交部长拉夫罗夫周三称，任何结束叙利亚流血冲突的谈判结果一定不能是预设的。

拉夫罗夫与巴基斯坦外长会谈後，在莫斯科举行的新闻发布会上发表了上述评论。这表明，俄罗斯周二与阿萨德在大马士革举行会谈後并未改变立场。俄罗斯对联合国安理会支持阿盟呼吁阿萨德下台的决议草案投了否决票。（完）