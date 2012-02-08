俄罗斯仍支持叙利亚总统阿萨德

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月8日电---俄罗斯坚持反对西方和阿拉伯国家施压敦促叙利亚总统阿萨德下台，该国外交部长拉夫罗夫周三称，任何结束叙利亚流血冲突的谈判结果一定不能是预设的。
拉夫罗夫与巴基斯坦外长会谈後，在莫斯科举行的新闻发布会上发表了上述评论。这表明，俄罗斯周二与阿萨德在大马士革举行会谈後并未改变立场。俄罗斯对联合国安理会支持阿盟呼吁阿萨德下台的决议草案投了否决票。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。