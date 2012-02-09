〔中国公开市场〕今日进行200亿元91天正回购,本周净回笼440亿--业内人士

路透上海2月9日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼440亿元.

公开市场一级交易商本周曾申报央票需求.但周二公开市场仅恢复28天期正回购操作,金额260亿元;一年及三个月期央票则"询而未发",继续暂停发行.

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

上周由於春节前的逆回购集中到期,央票及正回购操作均仍暂停,显示央行谨慎操作,以应对可能出现的流动性问题.[CN/MMTCN]

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)