《即时观点5》中国1月新增贷款远逊预期,货币政策实际仍偏紧

路透上海2月10日电---中国人民银行周五公布数据显示,2012年1月新增人民币贷款远低於预期的"万亿大关";当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI亦低於预期.

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主要数据:

--1月新增人民币贷款7,381亿元(路透调查中值为10,000),去年12月为6,405

--1月月末广义货币供应量(M2)同比增长12.4%(路透调查中值13.6%),12月为13.6%

--1月末人民币各项贷款余额55.53万亿元,同比增长15.0%(路透调查中值15.6%),12月为15.8%

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以下为市场人士的评论:

--渣打银行中国经济分析师 李炜:

1月新增贷款7,400亿元左右,个人感觉并不是很少的规模.回顾历史春节所在的那个月,09、10年等除外,5,000亿元左右的新增信贷规模都很正常.

同时,银行承兑汇票的转贴利率之前一直在下降,结合我们近期与信贷人士沟通的情况来看,我们会倾向於认为,在金融的层面上,企业的融资情况在改善,金融有在更好地支持实体经济.

由於理财产品的快速增长,广义货币(M2)数据去年年中以来一直存在一些问题.我们自己测算的一个M2+指标显示,从去年下半年以来,银行体系的流动性一直都稳定在16%到17%的增速,并未有明显的回落,无需担心.

--民族证券宏观分析师 陈伟:

今天公布的1月份金融数据都低於预期,尤其存款净下降较大,这与资金重返理财产品和春节因素有关.大量企业发工资,存款转为个人存款,并提取为现金.

除存款净下降因素外,去年外汇占款和贷款基数较高,也对今年的货币供应量增速下降造成影响,但1月份的广义货币应该是本轮周期的一个底部.在季节性因素之後,2月份狭义货币和广义货币都有望出现反弹.

--信达证券宏观经济分析师 李建朋:

1月人民币新增贷款偏低,主要是受贷存比的限制.如果存款增速没有一个大的回升,贷款规模也会偏少.

目前稳健的货币政策还会持续,短期内存款准备金率调整的可能性不大.即使资金紧张,央行可以通过逆回购来调节.对央行而言,资金略微偏紧比资金长期处於宽裕状态更优.

--第一创业证券执行总经理 万晓西:

新增信贷偏低代表当局对於货币政策相对审慎的态度,因为这是有利於控制中国的长期通胀水平,因为中国现在通胀压力仍不小,主要体现在劳动力紧张方面,另外也和实体经济表现不振有关,贷款需求可能也不足.

现在公布的有些数据好一点,有些数据差一点,特别是CPI数据超预期,短期降存准率的可能性虽然存在,但必要性降低,外汇占款情况年初可能也有所改善,所以央行可能还要继续观察.

--光大银行资金部首席宏观经济分析师 盛宏清:

1月贷款少的原因,除存款下降因素外,银根紧缩也是一个重要方面.而且M2和M1的增速过低,如果继续下去,将无法支持实体经济按预期增长.

在此情况下,建议央行要尽快双管齐下予以解决.一是要下调法定存款准备金率0.5个百分点,另外再下调贷款基准利率0.25个百分点,而存款基准利率可以暂时不变.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

1月新增信贷低於预期,一是春节因素工作量较少影响;二是银行存贷比限制了信贷增长.信贷低於预期也导致货币供应量回落,尤其是M1出现较大幅回落,值得注意一下.1月信贷偏低可能也有外汇占款较高的因素,因为人民币继续升值以及1月贸易顺差走高.

1月信贷偏低,我认为反而有利於後续政策适度宽松一些,预计未来降准仍有必要,基准利率则保持不变.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

1月贷款增长少於预期,可能是监管层加强了窗口指导.往年,每年1月份的贷款需求都比较多的.

1月存款减少很多,延续了去年的季节性变动,导致货币供应增速比较低.

狭义货币(M1)增速低得厉害,一方面可能是季末企业的合同存款流失了;另一方面就是假日因素的影响,企业活期存款一部分以发奖金的形式给了个人,另外就是活期存款转定期.

我们仍预期今年的政策稳健,会有一定程度的放松.存款准备金率预期仍会下调,但利率可能保持不变.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

新增贷款太低了,最保守的预计也有8,000亿;M2也偏低.M1虽然很低,但因为有春节因素,所以不太能看.

新增贷款偏少有春节的因素,工作日偏少,上半个月偏多,下半个月偏少,也有贷存比限制的因素,还是没有完全放开,央行在信贷额度上不是放任自流的,虽然不像以前那麽紧张了,但还是有一些指导.央行还是不希望在一季度突击放贷,要实现均匀的放贷.

存准率还是会降,今年2-3次,但是政策基调不是十分积极,时机可能需要通胀数据来配合,因为调低存准是重要政策信号,要在CPI数据低的时候才是好的出台时机.

--农业银行金融市场部研究主管 李刚:

1月份人民币贷款比此前市场预期低,这可能有春节这一季节性因素影响,但是否源自于企业贷款需求下降还有待观察.

当月的广义货币(M2)增速下滑也出现明显下滑,这和1月份的存款8,000亿元的净下降有关,而存款净下降应该主要源於存款资金回流到理财产品等;考虑到去年同期因素以及外汇占款有望恢复增长,这会使得M2在2月份会出现一定的反弹.

相对来说,狭义货币(M1)的增长更低於预期,这也和季节性因素有关,在2月份将会出现较为明显的反弹.

--兴业银行首席经济学家 鲁政委:

新增贷款数据比预期的要低的多,春节因素并非主要原因,因为从往年历史看,不管春节在1月份还是2月份,并不会对信贷数据造成太大的影响.新增贷款偏低的主要原因可能还是央行的调控节奏的问题,从春节前央行不降存款准备金来举措推测,实际货币政策放松的速度并非市场预期的那麽乐观.

另外,尽管M1和M2的增速都出现回落,且M1增速回落到令人吃惊的地步,但央行并未立即将货币政策放松,除了考虑到CPI还没有回落的合理区间以外,从另外的角度讲,也可能说明实体经济并未糟糕到让央行担忧的地步.

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

从1月才7,000多亿的新增信贷来看,感觉央行货币政策的实际执行力度还是偏紧.因为一般来说年初银行信贷投放热情会高一些,但这个量与平常月份差不多.

未来政策展望上,如果国际和国内经济形势不发生实质性的变化,预计会保持现在的基调和力度.原因包括两个方面:一是通胀压力没有预期下降的那麽多,即使考虑翘尾因素变化,2月的CPI涨幅也至少会在3.5%左右,压力还是有;第二就是央行现在将着眼点转向配合政府进行经济结构调整,绝对的增速就不是非常突出的目标了.

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