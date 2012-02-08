〔中国糖业〕中国将临时收储100万吨食糖,稳定食糖市场价格--发改

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京2月8日电---中国国家发展和改革委周三表示,中国将临时收储100万吨食糖,以稳定食糖市场价格.
发改委网站刊登通知称,首批50万吨食糖的基础价格每吨6,550元人民币,加上运到承储仓库的运杂费,作为送货到库最高结算价.收储的食糖为2011年10月份以後生产的白砂糖.
发改委并称,收储开始时间为2012年2月10日.
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--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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