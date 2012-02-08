〔中国糖业〕中国将临时收储100万吨食糖,稳定食糖市场价格--发改

路透北京2月8日电---中国国家发展和改革委周三表示,中国将临时收储100万吨食糖,以稳定食糖市场价格.

发改委网站刊登通知称,首批50万吨食糖的基础价格每吨6,550元人民币,加上运到承储仓库的运杂费,作为送货到库最高结算价.收储的食糖为2011年10月份以後生产的白砂糖.