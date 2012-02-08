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市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 17:39 BJT

《外汇动态》英镑为顶部作空者提供机会

0831GMT---在1.5937美元下方,英镑/美元GBP=D4的模型基金卖盘(了结获利)和中东卖盘(新的空头)正在浮现.该水准很重要,上方有停止单.但是,心理阻力位1.6000,以及周线云区底部1.6022和55周移动均线1.6019共同构成强大的阻力.

英镑的投机性空头仓位远小於欧元.这可能为顶部作空英镑的投资者创造更好的机会,并提高欧元/英镑EURGBP=D4强力轧空的可能性.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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