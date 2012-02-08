《外汇动态》英镑为顶部作空者提供机会

0831GMT---在1.5937美元下方,英镑/美元GBP=D4的模型基金卖盘(了结获利)和中东卖盘(新的空头)正在浮现.该水准很重要,上方有停止单.但是,心理阻力位1.6000,以及周线云区底部1.6022和55周移动均线1.6019共同构成强大的阻力.