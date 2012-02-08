〔中国票据市场〕转贴利率小降,扩充年初信贷规模目的支撑部分收票需求

路透上海2月8日电---中国票据市场转贴利率周三小降,部分机构年初抢占信贷规模等引发的收票需求,持续支撑买气.

交易员称,中国经济增长放缓忧虑令信贷管控可能放松的预期仍在,对转贴价格长期看跌.但考虑到春节後已连续快速下行,不排除近期止跌整固的可能.

上海一银行交易员称,今日转贴利率小幅下行,六个月左右银行承兑汇票价格跌至年息7.2%下方.

她并表示,除部分银行通过票据业务快速填充年初信贷规模外,一些大型银行受较低资金成本支撑,亦增加票据需求."一方面是贷款投放需求,(贷款)不够票据来凑,另一方面,大行的资金成本比我们股份制的低."

近来市场备加关注今年首月信贷投放规模增量,以期判断央行货币政策的实际执行力度.据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在8,000亿元左右.[ID:nCN1375614]

而此前路透调查显示,今年1月新增人民币贷款料达万亿元,M2增速持平上月.[ID:nCN1369204]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.2470/7.8206 8.4187/8.0582 9.6496/8.9018

上日 8.2839/7.8461 8.4496/8.0822 9.6551/8.9018

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变动 -3.69bp/-2.55bp -3.09bp/-2.40bp -0.55bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1821%,较上日的6.1873%微跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3730/3.2960 3.4024/3.3484

上日 3.3660/3.2933 3.4014/3.3470

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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