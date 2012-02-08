〔路透基点〕台湾亚东石化100亿台币等值融资案更多细节浮现--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,台湾亚东石化100亿台币等值五年期融资案更多细节浮现,该融资案目前处於高级银团组建阶段.
以美元形式提供的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点,或较TAIFX加码30个基点,两者取其高者.以台币形式提供的贷款利率较次级市场商业票据利率加码65个基点,最低税前利率为1.5%.
该贷款由兆丰国际商业银行牵头.包括A批80亿台币等值七年期有担保贷款,和B批20亿台币五年期循环信贷.A批可选择以台币或美元形式提取,而非此前报导的只能提取台币,B批只能提取台币,而非此前报导的台币和美元皆可.
目前有少数几家银行获邀承贷至少15亿台币等值金额,以加入委托主办行和额度分配行之列.
高级银团组建阶段料将在2月底以前完成.
亚东石化在2009年11月时签署42亿台币五年期协议,包括A部分30亿台币定期贷款,以及B部分12亿台币循环信用贷款.A部分利率较90天或180天期次级市场商业票据利率加码120个基点,B部分利率在2009年协议签署时为加码110个基点,2010年经修正後降至80个基点.
此项协议签署之後的第一年最低税後利率为1.8%.
该公司前身为英威达远东石化股份有限公司,为台湾远东集团的石化和能源业务部门.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。