〔路透基点〕台湾亚东石化100亿台币等值融资案更多细节浮现--RLPC

路透香港2月8日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,台湾亚东石化100亿台币等值五年期融资案更多细节浮现,该融资案目前处於高级银团组建阶段.

以美元形式提供的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点,或较TAIFX加码30个基点,两者取其高者.以台币形式提供的贷款利率较次级市场商业票据利率加码65个基点,最低税前利率为1.5%.

该贷款由兆丰国际商业银行牵头.包括A批80亿台币等值七年期有担保贷款,和B批20亿台币五年期循环信贷.A批可选择以台币或美元形式提取,而非此前报导的只能提取台币,B批只能提取台币,而非此前报导的台币和美元皆可.

目前有少数几家银行获邀承贷至少15亿台币等值金额,以加入委托主办行和额度分配行之列.

高级银团组建阶段料将在2月底以前完成.

亚东石化在2009年11月时签署42亿台币五年期协议,包括A部分30亿台币定期贷款,以及B部分12亿台币循环信用贷款.A部分利率较90天或180天期次级市场商业票据利率加码120个基点,B部分利率在2009年协议签署时为加码110个基点,2010年经修正後降至80个基点.

此项协议签署之後的第一年最低税後利率为1.8%.

该公司前身为英威达远东石化股份有限公司,为台湾远东集团的石化和能源业务部门.(完)