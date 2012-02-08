〔中港股市〕沪综指放量劲扬2.4%创逾两个月新高,港股亦创六个月高位

路透香港2月8日电---周三香港股市触及六个月高位,沪综指则收报12月2日以来最高.周四中国将公布1月通胀数据.

中资地产与建筑相关类股亦走强,此前中国央行首提银行必须向初次购房者提供贷款[ID:nCN1374740].

这是自中国政府两年前启动紧缩周期来遏制地产市场以来,被视为首次明确支持抵押贷款的信号.

恒生指数.HSI收高1.54%,至21,018.46点.恒生国企指数.HSCE收1.79%,至11,705.86点.

沪综指.SSEC收报2,347.530点,涨55.628点,或2.43%,创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额为807亿元人民币,上个交易日为579.6亿元.

沪市成交创去年12月18日以来最高,而香港股市成交也创12月19日以来最高.投资者追买表现优异的股票.

大型中资石油股上扬,此前中国宣布上调成品油价格,为近10个月来首次[ID:nCN1374824].中石油(0857.HK)上涨2.2%,中石化(0386.HK)涨1.8%,中海油(0883.HK)扬升1.9%.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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