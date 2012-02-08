〔中港股市〕沪综指放量劲扬2.4%创逾两个月新高,港股亦创六个月高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---周三香港股市触及六个月高位,沪综指则收报12月2日以来最高.周四中国将公布1月通胀数据.
中资地产与建筑相关类股亦走强,此前中国央行首提银行必须向初次购房者提供贷款[ID:nCN1374740].
这是自中国政府两年前启动紧缩周期来遏制地产市场以来,被视为首次明确支持抵押贷款的信号.
恒生指数.HSI收高1.54%,至21,018.46点.恒生国企指数.HSCE收1.79%,至11,705.86点.
沪综指.SSEC收报2,347.530点,涨55.628点,或2.43%,创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额为807亿元人民币,上个交易日为579.6亿元.
沪市成交创去年12月18日以来最高,而香港股市成交也创12月19日以来最高.投资者追买表现优异的股票.
大型中资石油股上扬,此前中国宣布上调成品油价格,为近10个月来首次[ID:nCN1374824].中石油(0857.HK)上涨2.2%,中石化(0386.HK)涨1.8%,中海油(0883.HK)扬升1.9%.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。