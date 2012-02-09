发展中国家转基因作物种植今年或首超发达国家--报告

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月7日电---根据国际农业生物技术应用服务组织（ISAAA）周二发布的年报，发展中国家的转基因作物播种面积今年将首次超过发达国家，其中以巴西最为领先，表明转基因种子的使用率在稳步增长。
报告称，去年全球转基因作物种植面积增长8%，达到创纪录的1.6亿公顷（3.95亿英亩），增速较2010年的10%稍有放缓。
发展中国家转基因作物种植面积的增速继续超过美国，也是最大的潜在市场。2011年，发展中国家的转基因作物种植面积增长了11%或820万公顷。美国转基因作物面积增速放缓至3%，该国转基因作物播种面积约占全球的43%。
ISAAA在报告中称，“ 2011年，发展中国家转基因作物的种植面积约占全球的50%（49.875%），2012年则有望首次超过发达国家的种植面积。”
“这与某些评论家的预言截然相反。1996年此项技术商业化之前，他们预测转基因作物的商业化只适用於发达国家且将不会被发展中国家认可和应用”
根据ISAAA，在全球29个国家中，去年有1670万农民种植了转基因作物，超过2010年的1540万。
2011年，美国农户种植了6,900万公顷转基因作物，巴西和阿根廷紧随其後，种植面积分别为3,030万公顷和2,370万公顷。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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