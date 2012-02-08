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市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 18:09 BJT

〔欧洲经济〕意总理蒙堤称已实施的改革将帮助意大利抵御希腊违约风险

路透米兰2月8日电---意大利总理蒙堤相信该国过去几个月进行的改革,将帮助意大利抵御希腊出现无序违约带来的冲击.

蒙堤周二接受美国公共电视台采访时称,他希望希腊不会违约.

据该电视台网站刊登的专访文字实录显示,蒙堤说,"但我相信我国比几个月前更能抵御希腊违约的风险".

他说,意大利"几个月以来确实采取了一些严厉的结构性措施,既有预算整固措施,也有针对增长的结构性改革",这点大家有目共睹.(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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