〔欧洲经济〕意总理蒙堤称已实施的改革将帮助意大利抵御希腊违约风险

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透米兰2月8日电---意大利总理蒙堤相信该国过去几个月进行的改革,将帮助意大利抵御希腊出现无序违约带来的冲击.
蒙堤周二接受美国公共电视台采访时称,他希望希腊不会违约.
据该电视台网站刊登的专访文字实录显示,蒙堤说,"但我相信我国比几个月前更能抵御希腊违约的风险".
他说,意大利"几个月以来确实采取了一些严厉的结构性措施,既有预算整固措施,也有针对增长的结构性改革",这点大家有目共睹.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选