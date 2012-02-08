〔路透基点〕金鹰商贸初次贷款规模提高到等值3.45亿美元--RLPC

路透香港2月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,中国连锁百货店运营商--金鹰商贸集团有限公司的三年期初次贷款的规模,已由等值2.2亿美元提高至3.45亿美元,十多家银行参贷.

恒生银行(承贷5,000万美元)、汇丰控股(承贷5,000万美元)、渣打银行(承贷3.51亿港元)、花旗集团(承贷4,000万美元)和台北富邦商业银行(3,500万美元)是委托主办行和额度分配行.

其他贷款方中,东亚银行(承贷1.56亿港元)为主办行、其他11家银行为共同主办行,包括元大商业银行(承贷8,000万港元)、台湾银行(承贷1,000万美元)、永丰银行(承贷1,000万美元)、国泰世华银行(承贷7,800万港元)、中国信托商业银行(承贷1,000万美元)、玉山商业银行(承贷1,000万美元)、第一商业银行(承贷1,000万美元)、台湾工业银行(承贷1,000万美元)、兆丰国际商业银行(承贷1,000万美元)、台湾合作金库银行(承贷1,000万美元)和华南商业银行(承贷450万美元).

根据完整的承销协议,所支付的包含全部费用在内的顶级价码为295个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点.

该贷款的借款人为金鹰的子公司--金鹰国际贸易,上市公司金鹰商贸集团将提供担保.

金鹰商贸在中国14个城市中运营21家百货店.其去年上半年净利同比跳升32.5%,至6.122亿元人民币,营收为15.6亿元.其百货店的入驻商家包括Hugo Boss, 香奈儿(Chanel)和劳力士(Rolex).(完)