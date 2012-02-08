〔路透基点〕金鹰商贸初次贷款规模提高到等值3.45亿美元--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,中国连锁百货店运营商--金鹰商贸集团有限公司的三年期初次贷款的规模,已由等值2.2亿美元提高至3.45亿美元,十多家银行参贷.
恒生银行(承贷5,000万美元)、汇丰控股(承贷5,000万美元)、渣打银行(承贷3.51亿港元)、花旗集团(承贷4,000万美元)和台北富邦商业银行(3,500万美元)是委托主办行和额度分配行.
其他贷款方中,东亚银行(承贷1.56亿港元)为主办行、其他11家银行为共同主办行,包括元大商业银行(承贷8,000万港元)、台湾银行(承贷1,000万美元)、永丰银行(承贷1,000万美元)、国泰世华银行(承贷7,800万港元)、中国信托商业银行(承贷1,000万美元)、玉山商业银行(承贷1,000万美元)、第一商业银行(承贷1,000万美元)、台湾工业银行(承贷1,000万美元)、兆丰国际商业银行(承贷1,000万美元)、台湾合作金库银行(承贷1,000万美元)和华南商业银行(承贷450万美元).
根据完整的承销协议,所支付的包含全部费用在内的顶级价码为295个基点,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点.
该贷款的借款人为金鹰的子公司--金鹰国际贸易,上市公司金鹰商贸集团将提供担保.
金鹰商贸在中国14个城市中运营21家百货店.其去年上半年净利同比跳升32.5%,至6.122亿元人民币,营收为15.6亿元.其百货店的入驻商家包括Hugo Boss, 香奈儿(Chanel)和劳力士(Rolex).(完)
--编译 丁琦;审校 沈以文
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。