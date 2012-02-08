〔路透基点〕德国Voith的22.5亿人民币贷款案现已获四家银行参与--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话称,澳新银行(澳盛银行)、汇丰控股、中国工商银行和渣打银行已加入德国造纸机械和涡轮制造商Voith的22.5亿元人民币五年期贷款.该贷款由花旗集团担任主办行.银行即将最终商定额度分配事宜.
此前有消息称,该贷款规模为15-25亿元人民币.一位消息人士称,或再有一家银行加入,因而贷款规模可能会提高.
该交易最早将於下周完成.
根据此前(11月8日)报导,这笔分期偿还交易的利率为中国央行基准利率,五年期为7%左右.
此项融资的借款人为Voith在中国的运营公司,所获款项将用於资本支出及补充一般性运营资本.
由家族所有的Voith Group旗下包括Voith Paper,Voith Turbo, Voith Hydro和Voith Industrial Services.
穆迪对该公司给予Baa2的评级(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。