〔路透基点〕德国Voith的22.5亿人民币贷款案现已获四家银行参与--RLPC

路透香港2月8日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话称,澳新银行(澳盛银行)、汇丰控股、中国工商银行和渣打银行已加入德国造纸机械和涡轮制造商Voith的22.5亿元人民币五年期贷款.该贷款由花旗集团担任主办行.银行即将最终商定额度分配事宜.

此前有消息称,该贷款规模为15-25亿元人民币.一位消息人士称,或再有一家银行加入,因而贷款规模可能会提高.

该交易最早将於下周完成.

根据此前(11月8日)报导,这笔分期偿还交易的利率为中国央行基准利率,五年期为7%左右.

此项融资的借款人为Voith在中国的运营公司,所获款项将用於资本支出及补充一般性运营资本.

由家族所有的Voith Group旗下包括Voith Paper,Voith Turbo, Voith Hydro和Voith Industrial Services.

穆迪对该公司给予Baa2的评级(完)