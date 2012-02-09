美军驻日基地搬迁久拖不决,启动移师关岛谈判

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月8日电---日本与美国周三称，尽管美国位於冲绳岛的空军基地搬迁计划进展极为缓慢，两国已开始谈判，将该岛的美国海军陆战队员转移至关岛。
美国海军陆战队员向关岛转移的行动，依赖于冲绳岛普天间基地的搬迁进展。但是日本政府却很难获得当地居民对搬迁计划的支持，可能累及美国海军陆战队移出冲绳岛的计划。
2006年，美日同意将8,000名美国海军陆战队员转移至关岛，并将冲绳岛宜野湾市的普天间基地搬至该岛另一人口较少的地点，以减轻当地居民承受的压力。当地居民认为美军基地给他们带来嘈杂、污染和犯罪。
两国表示，双方正评估移师关岛的人员数量，但是美军整编以後在冲绳岛的部署较2006年协议计划不会改变。
日本外务大臣玄叶光一郎上周称，当前冲绳岛驻有18,000名美国海军陆战队员，在按计划转移以後，该岛仍将驻有10,000名美军。冲绳岛距中国很近，後者武装力量扩增较快并已实现现代化。
美国国防部当前面临削减开支压力，美军向关岛转移的费用也在上述开支之内。美国当前安全重点正在转向亚太地区。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。