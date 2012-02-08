〔马来西亚期市〕棕榈油期货涨至近三周高位,关注USDA农作物需求报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月8日电---周三马来西亚棕榈油期货跳涨至近三周高位,追随豆油等其他市场走势.休市两日後,棕榈油市场今日恢复交易.
美国芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油合约本周迄今已经上涨了1.8%,因预期需求增加,这为棕榈油上涨奠定基础.
投资者当前关注2月农作物产量报告,以及周四美国农业部(USDA)公布的需求报告.
吉隆坡一外资经纪商交易员称,"上周低点很有可能是底部.今日市场上涨,亦因在春节过後,中国未来数月会增加买进以补充库存."其指的是上周棕榈油期货所创的六周低位.
另一交易员称,"我们可以预计,美国农业部明日公布报告前会有短期上扬."
指标4月棕榈油期货FCPOc3上涨2.3%,收报每吨3,155马币(林吉特).盘中高点为3,158马币,亦为1月26日以来最高.
成交量为24,972口,略低於25,000口的通常水平.(完)
--编译 田建华;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。