〔马来西亚期市〕棕榈油期货涨至近三周高位,关注USDA农作物需求报告

路透新加坡2月8日电---周三马来西亚棕榈油期货跳涨至近三周高位,追随豆油等其他市场走势.休市两日後,棕榈油市场今日恢复交易.

美国芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油合约本周迄今已经上涨了1.8%,因预期需求增加,这为棕榈油上涨奠定基础.

投资者当前关注2月农作物产量报告,以及周四美国农业部(USDA)公布的需求报告.

吉隆坡一外资经纪商交易员称,"上周低点很有可能是底部.今日市场上涨,亦因在春节过後,中国未来数月会增加买进以补充库存."其指的是上周棕榈油期货所创的六周低位.

另一交易员称,"我们可以预计,美国农业部明日公布报告前会有短期上扬."

指标4月棕榈油期货FCPOc3上涨2.3%,收报每吨3,155马币(林吉特).盘中高点为3,158马币,亦为1月26日以来最高.

成交量为24,972口,略低於25,000口的通常水平.(完)