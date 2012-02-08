〔美国数据〕2月3日止当周抵押贷款申请上升--MBA

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透2月8日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周抵押贷款申请跳升,因利率下降带动再融资需求增长.
截至2月3日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数增长7.5%至810.0.
经季节调整再融资指数则上升9.4%至4,500.7,购屋贷款指数上升0.1%至181.9.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的80.0%升至80.5%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.05%,较前一周的4.09%下降4个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋; 审校 张涛
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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