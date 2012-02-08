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债券 | 2012年 2月 8日 星期三 20:16 BJT

〔美国数据〕2月3日止当周抵押贷款申请上升--MBA

路透2月8日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周抵押贷款申请跳升,因利率下降带动再融资需求增长.

截至2月3日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数增长7.5%至810.0.

经季节调整再融资指数则上升9.4%至4,500.7,购屋贷款指数上升0.1%至181.9.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的80.0%升至80.5%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.05%,较前一周的4.09%下降4个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 王洋; 审校 张涛

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