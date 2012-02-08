〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及九个月高位,因市场坚挺

路透新加坡2月8日电---亚洲石脑油价格周三触及近九个月高位,3月下半月和4月下半月间的升水则持平於每吨15美元,反映出供给紧张之下市场的坚挺态势.

路透数据显示,上一次升水高过上述水准还是在两年前.

欧美地区炼厂的关闭碰巧又遭遇了沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)Ras Tanura炼厂下个月的例行维护,使得供给受到了影响.

一位交易员说:"由於短期内不会有欧洲船货,亚洲买家将不得不依靠海湾和印度的供给.但海湾的供给也较以往紧张."

由於现货市场供给有限,买家对印度石脑油支付的升水要高於每吨30.00美元.

汽油裂解价差反弹,来到两日高位.於炼厂关闭导致供给有限,与此同时需求却保持稳健.

日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨2.00美元至每吨1,016.00美元,为去年5月11日以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌4.60美元至每吨升水140.98美元,创下周一以来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.98美元,至每桶15.57美元,为上周四以来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.32美元至每桶9.63美元,为周一来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1015.50/1016.5 014.00 +2.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 110.68/110.78 110.51 +0.22

97号现货汽油GL97-SIN 130.35/130.45 130.60 -0.20

95号现货汽油GL95-SIN 128.45/128.55 127.50 +1.00

92号现货汽油GL92-SIN 126.25/126.35 125.10 +1.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.52/15.62 14.59 +0.98 (完)