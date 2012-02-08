〔国际油市〕亚洲燃料油大致持稳,但即期2月/3月价差跌至四个月低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月8日电---亚洲燃料油市场周三大致持稳,但即期2月/3月价差合约连续第八日走软,跌至每吨8.00美元下方的四个月最低点.
2月/3月跨月价差合约自1月27日以来下跌逾50%.180cst和380cst燃料油的现货价差亦双双下跌.本月流入亚洲的船货创最高纪录,约为700万吨.
一位在新加坡的西方交易员说:"近月价差走势因持续时间最长的点价兴趣而加剧,三个多月维持在极高的水准,似乎现在这个支撑因素终於撤除了."
"面对大量船货流入,以及过去四个月获利丰厚,这波空前涨势背後的主要推手终於终结涨势,甚至可能在跌势启动後通过作空来获利."
3月燃料油裂解价差收窄0.05美元至贴水3.70美元.4月裂解价差走强0.01美元,至贴水4.35美元.
180-cst燃料油上涨3.70美元至每吨727.15美元;380-cst品级燃料油上涨4.35美元至720.15美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 727.00 727.30 727.15 723.45 3.70 0.51
现货380CST燃料油 FO380-SIN 720.00 720.30 720.15 715.80 4.35 0.61
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 738.00 739.00 738.50 739.00 -0.50 -0.07
380CST船用燃料油升水 18.00 18.70 18.35 23.20 -4.85
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 8.75 9.25 9.00 9.50 -0.50 -5.26
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 10.00 10.50 10.25 10.25 0.00 0.00 (完)
--编译 张涛;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。