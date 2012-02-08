〔国际油市〕亚洲燃料油大致持稳,但即期2月/3月价差跌至四个月低点

路透新加坡2月8日电---亚洲燃料油市场周三大致持稳,但即期2月/3月价差合约连续第八日走软,跌至每吨8.00美元下方的四个月最低点.

2月/3月跨月价差合约自1月27日以来下跌逾50%.180cst和380cst燃料油的现货价差亦双双下跌.本月流入亚洲的船货创最高纪录,约为700万吨.

一位在新加坡的西方交易员说:"近月价差走势因持续时间最长的点价兴趣而加剧,三个多月维持在极高的水准,似乎现在这个支撑因素终於撤除了."

"面对大量船货流入,以及过去四个月获利丰厚,这波空前涨势背後的主要推手终於终结涨势,甚至可能在跌势启动後通过作空来获利."

3月燃料油裂解价差收窄0.05美元至贴水3.70美元.4月裂解价差走强0.01美元,至贴水4.35美元.

180-cst燃料油上涨3.70美元至每吨727.15美元;380-cst品级燃料油上涨4.35美元至720.15美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 727.00 727.30 727.15 723.45 3.70 0.51

现货380CST燃料油 FO380-SIN 720.00 720.30 720.15 715.80 4.35 0.61

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 738.00 739.00 738.50 739.00 -0.50 -0.07

380CST船用燃料油升水 18.00 18.70 18.35 23.20 -4.85

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 8.75 9.25 9.00 9.50 -0.50 -5.26

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 10.00 10.50 10.25 10.25 0.00 0.00 (完)