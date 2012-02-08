〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处在三周高位,因需求稳健

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月8日电---亚洲柴油裂解价差周三处在三周高位附近,受需求稳健的支撑,正是该因素抵消了欧洲对东方船货买兴有限的影响.
欧洲似乎并不急於买入亚洲船货,尽管炼厂关闭.
一位北亚交易员说:"欧洲有足够的库存,从亚洲进口船货的兴趣有限."
不过在炼厂即将进入维护期之前,对於柴油的需求却坚挺.Bahrain Petroleum Corp (Bapco)以每桶4.10美元的价格卖出30,000吨含硫为500ppm的柴油,船期为2月19-22日,升水创下逾10个月来最高.预计该公司还将进一步出售现货.
另外,日本对於煤油的需求相对积极,其一周库存下降120万桶,因遭遇寒潮袭击.
3月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.19美元至每桶18.76美元,航煤裂解价差上涨0.11美元至每桶18.06美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 131.50 131.70 131.60 130.82 0.78 0.60
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.93 132.95 132.94 132.16 0.78 0.59
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.23 134.25 134.24 133.18 1.06 0.80
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.63 134.65 134.64 133.83 0.81 0.61
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.78 132.00 0.78 0.59
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.31 131.46 0.85 0.65 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。