〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差处在三周高位,因需求稳健

路透新加坡2月8日电---亚洲柴油裂解价差周三处在三周高位附近,受需求稳健的支撑,正是该因素抵消了欧洲对东方船货买兴有限的影响.

欧洲似乎并不急於买入亚洲船货,尽管炼厂关闭.

一位北亚交易员说:"欧洲有足够的库存,从亚洲进口船货的兴趣有限."

不过在炼厂即将进入维护期之前,对於柴油的需求却坚挺.Bahrain Petroleum Corp (Bapco)以每桶4.10美元的价格卖出30,000吨含硫为500ppm的柴油,船期为2月19-22日,升水创下逾10个月来最高.预计该公司还将进一步出售现货.

另外,日本对於煤油的需求相对积极,其一周库存下降120万桶,因遭遇寒潮袭击.

3月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.19美元至每桶18.76美元,航煤裂解价差上涨0.11美元至每桶18.06美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.50 131.70 131.60 130.82 0.78 0.60

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.93 132.95 132.94 132.16 0.78 0.59

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.23 134.25 134.24 133.18 1.06 0.80

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.63 134.65 134.64 133.83 0.81 0.61

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.78 132.00 0.78 0.59

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.31 131.46 0.85 0.65 (完)